Наверх

Новости Казани и РТ

12:14, сегодня
Блогер из Казани рассказал, почему за деньги снял ролик про Навального
13:33, сегодня
Запрет на мат в сети и индексация соцвыплат: как изменится жизнь россиян с 1 февраля
12:35, сегодня
Более 30 человек в больнице: свежие данные о заболевших коронавирусом в Татарстане
11:13, сегодня
На трассе М-5 фура протаранила пассажирский автобус, погибли 12 человек
10:34, сегодня
За год в Татарстане покончили с собой 11 детей: что о них известно
10:00, сегодня
ФРС не видит «пузыря» на рынке недвижимости США
09:50, сегодня
ДУМ Татарстана запросило разработчиков вакцины от коронавируса проверить ее на халяльность
09:04, сегодня
Очевидцы: на улице Габишева в Казани пьяный водитель каршеринга улетел в сугроб
08:13, сегодня
Президент Татарстана выразил соболезнования в связи со смертью артиста Василия Ланового
07:29, сегодня
Страна «недоразумение»: казанцы обсуждают фото, где укладывают асфальт поверх снежной каши
06:30, сегодня
«Нас отругали по несколько раз»: власти признали ошибку при строительстве «Салават Купере» в Казани
05:30, сегодня
Мужчина, убивший родителей и отрезавший голову маме, избежит тюрьмы
01:45, сегодня
Ученые выяснили, какой гормон защищает от коронавируса
00:15, сегодня
В Казани 14 автобусов и троллейбусов на девять месяцев изменят маршрут
20:13, 29.01.2021
Глава Минмолодежи Татарстана назвал альтернативу митингам: «Посмотрите на наши парки»
19:08, 29.01.2021
От коронавируса в Татарстане умерли 260 человек
17:59, 29.01.2021
Известного молодежного исполнителя Тиму Белорусских задержали за хранение наркотиков
17:57, 29.01.2021
Хочет покончить с собой: в Татарстане племянник забрал бабушкин дом и пенсию, а после бросил ее
17:19, 29.01.2021
10 участников ОПГ в Татарстане осудят за сбыт наркотиков, хранение оружия и отмывание денег
17:01, 29.01.2021
Синоптики предупреждают челнинцев о плохой погоде в субботу
16:39, 29.01.2021
Синоптики предупредили жителей Татарстана о плохой погоде в выходные
15:39, 29.01.2021
Число пользователей ВТБ Онлайн выросло на четверть
15:34, 29.01.2021
Российский врач спрогнозировал следующую вспышку коронавируса в стране
15:33, 29.01.2021
«Колбасит не по-детски»: водителя, который танцевал на дороге под Казанью, могут лишить прав
15:28, 29.01.2021
1 февраля на ТНТ стартует новый сериал о двух семьях, которые борются за свою любовь
14:53, 29.01.2021
«Агентства боятся печатать плакаты»: участник митингов 23 января рассказал, что происходит в Пензе
14:50, 29.01.2021
Тик-токеры захватили Казань: подросток ради видео ходил по крыше «Старбакс»
14:27, 29.01.2021
Жители Татарстана «проговорили» 40 тысяч минут по телефону на горнолыжном курорте «Свияжские холмы»
13:46, 29.01.2021
Все условия за полмиллиона в месяц: в Татарстане появилась самая «дорогая» вакансия
13:10, 29.01.2021
Пьяная женщина зарезала свою дочь на глазах у малолетнего ребенка
13:08, 29.01.2021
«Угроза общественному порядку»: МВД по Татарстану предупредили о наказании за участие в митинге
12:34, 29.01.2021
Очевидцы: два трамвая в Казани столкнулись лоб в лоб
12:25, 29.01.2021
Болт стал причиной пожара в одном из челнинских домов
12:01, 29.01.2021
Водитель из Казани, по вине которого в ДТП погиб человек, предстанет перед судом
11:52, 29.01.2021
Неизвестные с монтировками ломились в дом многодетной семьи, отцу пришлось отстреливаться
11:33, 29.01.2021
«КАМАЗ», который перевозил автобус из Челнов, попал в смертельную аварию
11:24, 29.01.2021
Выздоровевших больше, чем заболевших: последние данные о коронавирусе в Татарстане
11:00, 29.01.2021
Банк «Открытие»: 96% жителей ПФО пользуются смартфонами, умными часами и онлайн-кошельками
10:39, 29.01.2021
«Не уволили»: в АТП оправдались за водителя автобуса, который объезжал пробку по двору Казани
10:18, 29.01.2021
Известного бойца Хабиба Нурмагомедова позвали футболистом в челнинский «КАМАЗ»
09:47, 29.01.2021
Воспитатель школы Казани, который якобы избил мальчика, больше не будет работать с младшеклассниками
09:06, 29.01.2021
Пенсионер в Казани погиб, перебегая дорогу в неположенном месте
09:00, 29.01.2021
Более 40 тысяч пользователей ВТБ Онлайн совершили переводы через записную книжку смартфона
08:43, 29.01.2021
Поставил разогревать суп: врачи в Казани спасли наполовину обгоревшего пожилого мужчину
08:13, 29.01.2021
От коронавируса умер актер Василий Лановой
07:45, 29.01.2021
«Живая или робот? Хайруллин, а?»: татарстанцы обсуждают фото Минниханова с Сестрой битвы
06:00, 29.01.2021
В Роспотребнадзоре не исключили, что обязательное ношение масок скоро отменят
02:00, 29.01.2021
«Ужас просто, бедный ребенок»: женщина из Казани сняла на видео взрослых, дышащих клеем при ребенке
01:00, 29.01.2021
Врач из Казани рассказал, какую обувь надо носить, чтобы не получить травмы в гололед
00:00, 29.01.2021
В Казани 83-летняя женщина хотела спасти сына от тюрьмы и осталась без 500 тысяч
20:04, 28.01.2021
В Казани нашли виновника гигантской свалки, которую местный житель снял на видео
19:00, 28.01.2021
Банк «Открытие» продлевает срок действия сезонного вклада «Зимний» по ставке 4,75%
18:53, 28.01.2021
Две женщины и двое мужчин: оперштаб сообщил о новых смертях от коронавируса в Татарстане
17:51, 28.01.2021
Волонтер из Казани рассказала, сколько стоит старушка-попрошайка
17:41, 28.01.2021
Казанский Кремль прокомментировал идею ежегодного повышения на рубль цен на проезд в транспорте
17:13, 28.01.2021
На предприятии «Камэнергопромстрой» в Татарстане произошел пожар, спасены два человека
17:11, 28.01.2021
Объезжал пробку: в Казани краснобус застрял во дворе по улице Декабристов
17:00, 28.01.2021
ВТБ в 3 раза увеличил объем рефинансирования ипотеки в Татарстане
16:47, 28.01.2021
Tele2 и vivo будут сотрудничать напрямую
16:28, 28.01.2021
Мы не смотрим на Москву: в казанском кремле рассказали о снятии ковидных ограничений
15:59, 28.01.2021
Восемь подростковых банд было ликвидировано в Набережных Челнах
15:56, 28.01.2021
35 человек задержаны: полицейские Казани пресекли массовую драку
15:10, 28.01.2021
«Сюрприз заказывали?»: жители квартиры в Казани испугались странных звуков из вентиляции
14:34, 28.01.2021
Парень, который убил девушку и ее семью в Казани, рассказал подробности трагедии
14:33, 28.01.2021
Машина такси и КАМАЗ столкнулись на Мамадышском тракте в Казани
14:04, 28.01.2021
«Это будет для нас уроком»: власти Татарстана прокомментировали задержание журналистов на митинге
13:37, 28.01.2021
Стендап-комик Александр Шаляпин покончил с собой в московской квартире
12:32, 28.01.2021
Почти 16 тысяч заболевших: оперштаб Татарстана раскрыл статистику по коронавирусу за сутки
12:09, 28.01.2021
Маленький ребенок попал в больницу после ДТП в Челнах
11:51, 28.01.2021
Решила разделить котлеты: жительница Казани проткнула ножом руку
10:53, 28.01.2021
На заводе «Татэлектромаш» в Челнах после пожара нашли множество нарушений
09:35, 28.01.2021
Лишенный прав пьяный челнинец на «Форде» устроил аварию у промзоны
15:34, 27.01.2021
Умер известный челнинский врач-анастезиолог Артем Курбатов. Ему было 35 лет
12:21, 27.01.2021
Челнинца, который бросил ребенка на асфальт из-за задетого веткой окна, не отправят тюрьму
11:12, 27.01.2021
Иммунолог рассказал о серьезной ошибке перенесших коронавирус
10:12, 27.01.2021
Машина всмятку: в Челнах «Volkswagen» после столкновения с автомобилем влетел в ограждение
18:18, 26.01.2021
Восьмилетняя девочка погибла из-за обрушившегося сугроба
17:25, 26.01.2021
Женщина из Челнов выиграла суд против хозяйки собаки, которая загрызла ее питомца
16:08, 26.01.2021
Челнинец оказался на скамье подсудимых из-за кражи четырех пачек кофе
14:21, 26.01.2021
В Минздраве рассказали, сколько сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом
13:14, 26.01.2021
В Челнах будут судить мужчину, который из-за 100 тысяч рублей напал на мать с элетрошокером
12:25, 26.01.2021
Полицейские в Челнах задержали школьников, которые сломали остановку и попали на видео
11:34, 26.01.2021
В Челнах бедствующей матери 10 детей подарили две квартиры, в этом помогли следователи
09:56, 26.01.2021
В Челнах водитель «шестерки» не пропустил пешехода и сбил подростка
17:54, 25.01.2021
Из-за интимных фото бывшей жены житель Татарстана отправится в колонию
14:26, 25.01.2021
На двух предприятиях в Челнах нашли нарушения антиковидного режима
Фото: instagram.com/maks_braun

Блогер из Казани рассказал, почему за деньги снял ролик про Навального

30.01.2021, 12:14 364 7 prokazan.ru

На днях в одном из телеграм-каналов появилась информация, что нескольким блогерам предложили снять ролики о политике Алексее Навальном в тик-ток. За них блогеры попросили от 150 до 200 тысяч рублей. Среди них был и уроженец Казани Макс Браун. Также была опубликована переписка с блогерами, где обсуждались детали: цена за видео и что конкретно там должно быть.

Журналист Prokazan.ru обратился к автору ролика и попросил прояснить ситуацию. Кратко он рассказал о том за что получил деньги.

«Мне заплатили 170 тысяч рублей за мое мнение. При этом в ролике даже не было никакого призыва к незаконным действиям», - отметил блогер.

В ролике была использована всем известная фраза из фильма «Брат»: «Мальчик, налей нам, мы домой летим», вместе с изображением Навального и лозунгом «За свободу слова».

Читайте также: 

- "Угроза общественному порядку": в МВД вновь предупреждают жителей о наказании за участие в митингах. 

- "Это будет для нас уроком": власти Татарстана прокомментировали ситуацию с задержанием журналистов на митинге 23 января. Что предложили сделать, чтобы избегать подобных ситуаций.

Татарстан Казань Общество Митинги
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Запрет на мат в сети и индексация соцвыплат: как изменится жизнь россиян с 1 февраля
Более 30 человек в больнице: свежие данные о заболевших коронавирусом в Татарстане
За год в Татарстане покончили с собой 11 детей: что о них известно
ДУМ Татарстана запросило разработчиков вакцины от коронавируса проверить ее на халяльность
Очевидцы: на улице Габишева в Казани пьяный водитель каршеринга улетел в сугроб
Президент Татарстана выразил соболезнования в связи со смертью артиста Василия Ланового
Страна «недоразумение»: казанцы обсуждают фото, где укладывают асфальт поверх снежной каши
«Нас отругали по несколько раз»: власти признали ошибку при строительстве «Салават Купере» в Казани
В Казани 14 автобусов и троллейбусов на девять месяцев изменят маршрут
Глава Минмолодежи Татарстана назвал альтернативу митингам: «Посмотрите на наши парки»
От коронавируса в Татарстане умерли 260 человек
Хочет покончить с собой: в Татарстане племянник забрал бабушкин дом и пенсию, а после бросил ее
10 участников ОПГ в Татарстане осудят за сбыт наркотиков, хранение оружия и отмывание денег
Синоптики предупредили жителей Татарстана о плохой погоде в выходные
«Колбасит не по-детски»: водителя, который танцевал на дороге под Казанью, могут лишить прав
«Агентства боятся печатать плакаты»: участник митингов 23 января рассказал, что происходит в Пензе
Тик-токеры захватили Казань: подросток ради видео ходил по крыше «Старбакс»
Все условия за полмиллиона в месяц: в Татарстане появилась самая «дорогая» вакансия
«Угроза общественному порядку»: МВД по Татарстану предупредили о наказании за участие в митинге
Очевидцы: два трамвая в Казани столкнулись лоб в лоб
Показать больше...

комментарии

Катерина
0
30 января 2021
12:45
Интересно, кто деньги дает?
Горожанин
964
30 января 2021
12:52
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
0
30 января 2021
12:54
Если "блогер" читать дальше неинтересно . Энштейнов , Менделеевых среди них однозначно нет . А самомнение типа "Дом-2" читать позорно.
Ага
0
30 января 2021
13:09
Вот так вот ничего не стесняясь вожаки либеральных незаконных митингов сорят деньгами госдепа и СБУ на свои убогие попытки госпереворота в стране
Горожанин
627
30 января 2021
13:23
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Нечто
0
30 января 2021
13:35
Я на него подписан был со времён когда он был не кем, дошел до миллиона подписчиков стал из себя корчить звезду шепелявую. Над ним уссывались обзывая Майнкрафтом, мы его как могли защищали. Теперь что ты, высокомерия выше крыши. И вот ещё и продался. Ппц
Горожанин
0
30 января 2021
13:37
Зачем ты смотрел видео гомика? Тебя они возбуждали?
В ответ на комментарий пользователя
Я на него подписан был со времён когда он был не кем, дошел до миллиона подписчиков стал из себя корчить звезду шепелявую. Над ним уссывались обзывая Майнкрафтом, мы его как могли защищали. Теперь что ты, высокомерия выше крыши. И вот ещё и продался. Ппц
Развернуть

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

11:10, сегодня
Судмедэксперт в ходе конфликта расстрелял обидчика
12:56, 28.01.2021
«Нарисую на снегу *** положенный на вас на всех»: депутат КПРФ попал в скандал из-за видео в Тик-Ток
20:38, 25.01.2021
Мужчина насмерть замерз в лесу из-за того, что полиция мешала волонтеру вести поиски
18:58, 24.01.2021
Женщина в Башкирии погибла, спускаясь по самодельной канатной дороге
12:59, 24.01.2021
Ученые рассказали о проблемах с кожей, которые провоцирует коронавирус
17:57, 20.01.2021
«Ударил молотком по голове»: суд оправдал мужчину, которого обвиняли в убийстве школьницы
14:03, 20.01.2021
Роспотребнадзор предупредил о скором нашествии тараканов в квартиры
12:39, 15.01.2021
Водитель Газели на территории садика сбил двух малышей
10:34, 09.01.2021
Малышева рассказала об эффективности вакцины и том, кому делать ее жизненно необходимо
11:13, 07.01.2021
«Я б людей в офисы не выпускал»: врач объяснил, почему вакцинация в России может быть неэффективна
16:29, 06.01.2021
Ученые назвали самые худшие последствия коронавируса, которые могут длиться полгода
10:12, 06.01.2021
«Умирала страшно»: неизвестные вспороли живот и выстрелили в глаз собаке в Башкирии
20:36, 04.01.2021
Собаки растерзали 11-летнего мальчика, пока мама праздновала Новый год
13:57, 04.01.2021
Электрокабель взорвался прямо под ногами ребенка с родителями в Петербурге: видео
09:45, 04.01.2021
«В мире переломится ситуация»: инфекционист рассказала, когда ждать улучшения ситуации с COVID-19
18:52, 03.01.2021
Врач объяснил, с чем связано снижение статистики по коронавирусу в первые дни нового года
11:11, 03.01.2021
Инфекционист рассказал о противопоказаниях для прививки от коронавируса
17:57, 02.01.2021
Отец избил пасынка и босого запер в неотапливаемом гараже
18:23, 31.12.2020
Специалист рассказал, как можно защититься от коронавируса зимой
11:16, 30.12.2020
Эксперт ВОЗ назвал главную цель коронавируса
20:07, 27.12.2020
Ученые раскрыли воздействие нового штамма коронавируса на детей
09:20, 27.12.2020
Вирусолог Центра Гамалеи рассказал, стоит ли опасаться нового штамма коронавируса из Британии
19:31, 26.12.2020
Женщина собирала деньги на похороны своего живого маленького сына
10:59, 26.12.2020
Морозы могут усугубить ситуацию с распространением коронавируса в регионах
15:06, 23.12.2020
Неизвестный на остановке в Башкирии зарезал кондуктора
20:23, 19.12.2020
Ученые объяснили, в каких случаях у здорового человека могут подтвердить коронавирус
13:22, 19.12.2020
Учёные раскрыли опасность повторного использования масок
19:56, 16.12.2020
Быстрая ходьба по узким коридорам в разы повышает риск заражения коронавирусом
19:39, 15.12.2020
Ученые рассказали, чем можно убить коронавирус
19:49, 14.12.2020
Пьяный подросток в Саратовской области изрезал ножом мужчину
14:29, 12.12.2020
Скончался актер Валентин Гафт
11:35, 11.12.2020
Врачи рассказали, какие блюда опасно есть на ужин
08:21, 11.12.2020
Врачи рассказали, почему нельзя носить маску на улице в мороз
19:30, 10.12.2020
Известный артист умер от последствий коронавируса на 69 году жизни
19:31, 09.12.2020
Повторные случаи заражения коронавирусом зафиксировали в России
20:07, 08.12.2020
Парень из Пермского края избил и изнасиловал пенсионерку-инвалида
19:31, 07.12.2020
Трехлетняя девочка насмерть замерзла в Челябинской области, пока ее мать спала
12:51, 06.12.2020
Полицейский выстрелил в ногу 13-летней девочке и приставал к ней
09:08, 05.12.2020
Неизвестный пытался поджечь отдел полиции под Красноярском
19:29, 04.12.2020
Учительница физкультуры в Саратове жестоко расправилась со знакомой и ее 4-летней дочерью
19:13, 03.12.2020
Профессор назвал три продукта, которые способны бороться с коронавирусом
20:05, 02.12.2020
Во время прямого эфира известного блогера умерла девушка
08:42, 01.12.2020
СМИ: в России в два раза занижают смертность от коронавируса
18:19, 29.11.2020
Стало известно, чем повторное заражение коронавирусом отличается от первого раза
16:16, 29.11.2020
Россияне назвали размер пенсии, которую бы хотели получать
10:19, 29.11.2020
Врач-инфекционист рассказал, когда COVID-19 переболеют большинство россиян
20:05, 27.11.2020
Стало известно, когда в России начнется массовая вакцинация жителей от коронавируса
20:09, 26.11.2020
Врач рассказала, как коронавирус влияет на сердце и сосуды
19:54, 25.11.2020
Решили сократить путь: два ребенка в Оренбургской области попали под поезд. Один погиб
19:28, 24.11.2020
Вооруженный топором мужчина в Санкт-Петербурге захватил в заложники шестерых детей
19:38, 23.11.2020
«Крик души!»: жительница Башкирии записала эмоциональное обращение по поводу продления дистанционки
19:25, 22.11.2020
Эксперт назвал реальное число заражений COVID-19
18:41, 22.11.2020
Убийца 14-летней девочки в Москве покончил жизнь самоубийством
18:24, 22.11.2020
Врач назвал категорию людей, которая может повторно заразиться коронавирусом
19:46, 20.11.2020
Мужчине из Харькова оторвало гранатой кисть руки
19:53, 19.11.2020
Вирусолог назвал необычное свойство коронавируса
19:33, 18.11.2020
Ученые назвали неожиданный способ профилактики коронавируса
19:54, 17.11.2020
Эксперт заявил о повышенном риске заражения коронавирусом в мороз
19:15, 17.11.2020
Неугомонная Агина Алтынбаева и плохие полицейские: итоги дня в Челнах
12:14, 15.11.2020
Выздоровление не скоро: в России продлили упрощенную регистрацию ковидных препаратов до 2022 года
10:04, 15.11.2020
Врач посоветовал россиянам молчать в период пандемии коронавируса
13:30, 14.11.2020
Девочка погибла в свой 13-й День рождения в Тюменской области
12:10, 13.11.2020
Подростка изнасиловали сверстники ради денег
07:43, 13.11.2020
Врач раскрыл самых опасных переносчиков коронавируса
19:59, 12.11.2020
11-летняя девочка забеременела от отчима, который изнасиловал ее
15:25, 12.11.2020
Отец напился и спал, пока его дочь насиловали и убивали
12:43, 12.11.2020
В России могут разрешить водить автомобили с 17 лет
07:54, 12.11.2020
В ВОЗ назвали отличия симптомов коронавируса и гриппа
20:56, 11.11.2020
Названы сроки начала массововой вакцинации россиян от коронавируса
13:33, 11.11.2020
В России предложили продлить новогодние каникулы до конца января