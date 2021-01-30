На днях в одном из телеграм-каналов появилась информация, что нескольким блогерам предложили снять ролики о политике Алексее Навальном в тик-ток. За них блогеры попросили от 150 до 200 тысяч рублей. Среди них был и уроженец Казани Макс Браун. Также была опубликована переписка с блогерами, где обсуждались детали: цена за видео и что конкретно там должно быть.

Журналист Prokazan.ru обратился к автору ролика и попросил прояснить ситуацию. Кратко он рассказал о том за что получил деньги.

«Мне заплатили 170 тысяч рублей за мое мнение. При этом в ролике даже не было никакого призыва к незаконным действиям», - отметил блогер.

В ролике была использована всем известная фраза из фильма «Брат»: «Мальчик, налей нам, мы домой летим», вместе с изображением Навального и лозунгом «За свободу слова».

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