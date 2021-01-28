На брифинге руководитель пресс-служба президента Татарстана Лилия Галимова прокомментировала задержание журналистов на митинге в поддержку Навального 23 января.

«Нам нужно было заранее договориться о том, кто журналисты будут на митинге и чтобы их вносили в список. В случае задержания их личности можно было бы идентифицировать на месте. Но такие внештатные ситуации не позволяют полицейским на месте проверять документы и устанавливать личность, они работают в условиях незаконного мероприятия», - отметила Лилия Галимова.

Также спикер сообщила, что эта ситуация будет прорабатываться, во избежание подобных задержаний.

«Думаю, для всех нас эта ситуация станет определенным уроком с точки зрения организации подобных мероприятий», - заключила она.

Напомним, 23 января жители Казани вышли на митинг в поддержку политика Алексея Навального. Корреспондент ProKazan.ru следил за событиями из автозака и с городских улиц. Крупнейший митинг от начала и до конца.

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