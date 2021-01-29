МВД по Татарстану вновь выпустили предупреждение о наказании за участие в митинге 31 января. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В связи с распространением информации в интернете о готовящемся митинге 31 января, официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что попытки провести несогласованное мероприятия, а также любые провокации со стороны участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

Напомним, прошлый митинг в поддержку политика Алексея Навального прошел 23 января на Баумана. "Вышли за любовь и свободу": как в Казани прошли протесты сторонников Алексея Навального. Корреспондент ProKazan.ru следил за событиями из автозака и с городских улиц. Крупнейший митинг от начала и до конца.