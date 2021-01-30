На трассе М-5 в Самарской области 29 января столкнулись фура DAF, легковушка Chevrolet Niva и пассажирский автобус Citroen, который следовал из Сызрани в Ульяновскую область. Как сообщает progorodsamara.ru, на утро 30 января известно о 12 жертвах ДТП.

Большинство погибших - пассажиры автобуса, также от полученных травм скончался его водитель. Еще 12 человек на данный момент находятся в медицинских учреждениях. По предварительным данным, трагедия произошла из-за того, что водитель фуры допустил занос полуприцепа и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автобусом.

По факту аварии возбуждено уголовное дело, его расследование по поручению Александра Бастрыкина будет проводить центральный аппарат Следственного комитета РФ.

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