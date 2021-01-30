29 января вечером на улице Габишева произошло ДТП с участием арендованной машины. Об этом рассказали очевидцы в сети.

«Пьяный водитель каршеринга вылетел в сугроб, он еле стоял на ногах, а после ДТП убежал с места происшествия», - сообщается на странице «Вызов-112».

На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего, машину увезли на эвакуаторе.

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