Власти признали, что при строительстве жилого комплекса "Салават Купере" в Казани была допущена ошибка. Об этом на отчете депутатов Казгордумы и исполкома перед казанцами заявил депутат Государственной Думы от РТ Ильдар Гильмутдинов. По его словам, ошибка заключается в том, что было построено множество жилых домов, и только после этого власти озаботились инфраструктурой микрорайона.

"Самое главное, самое главное - мы осознали ту ошибку, которую допустили в том же "Салават Купере", когда строим сперва дома, а потом начинаем героическими усилиями создавать дороги, школы, детские садики. <...> Мы уже услышали от наших граждан, нас они отругали по несколько раз", - сказал Гильмутдинов.

Он также добавил, что школа, детские сады и Центр гимнастики, а также парк и дороги будут построены в "Салават Купере" не смотря ни на что. В будущем же, при исполнении закона о комплексном развитии территории (КРТ), известном как реновация жилья, подобные ошибки будут учтены.

Напомним, что Татарстан вошел в программу КРТ с 2021 года. Предполагается, что владельцы квартир сами будут решать, расселять дом или нет, в случае положительного решения они смогут получить новое жилье или деньги. Власти Казани уже назвали территории города, на которых может пройти реновация.