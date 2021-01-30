Мелатонин - гормон, который вырабатывают легкие, является естественной защитой от COVID-19. Об этом пишет журнал Melatonin Research со ссылкой на ученых из Бразилии.

Мелатонин предотвращает инфицирование тканей легкого, из-за чего вирус остается несколько дней в дыхательных путях, а затем покидает их. Авторы исследования считают, что именно это объясняет бессимптомное течение болезни у одних людей и тот факт, что другие ковидом просто не заражаются.

"Подобный механизм действия легочного мелатонина должен также распространяться на другие респираторные вирусы, включая грипп", - утверждает автор исследования.

Напомним, что на сегодняшний день коронавирус в Татарстане зарегистрирован еще у 85 человек, всего с начала пандемии было выявлено почти 15,9 тысяч случаев. Умерло от ковида 260 человек, в том числе о четырех случаях стало известно накануне.