В Казани прошла встреча участников несанкционированных акций в поддержку Навального с министром по делам молодежи Татарстана Дамиров Фаттаховым, которую инициировал сам глава ведомства.

В ходе встречи глава Минмолодежи объяснял участникам, что незаконные митинги - это не то, что должно происходить в Татарстане.

"Для современного Татарстана формат несогласованного митинга не является инструментом решения проблемных вопросов. А вот диалог, напротив, много раз показал свою эффективность. То, как преображаются наши парки, дворы, какие строятся молодёжные центры и лагеря, как обновляются объекты культуры — это есть результат именно диалога гражданского общества и власти. Из последнего — это экстрим-парк «Урам» – результат диалога молодежных городских сообществ и правительства", - заявил он.

Он в очередной раз подчеркнул, что министерство не поддерживает такие акции и не рекомендует их посещать. Сегодня об этом же сообщили и в МВД Татарстана, а также напомнили об ответственности за участие в несанкционированных митингах.

Напомним, что после прошедшего 23 января мероприятия до сих пор слышны истории тех, кого задержали и оштрафовали за участие. Так, один из жителей города рассказал об унизительных процедурах досмотра, другой - о том, как проходили суды у задержанных на акциях. Напомним, очередное мероприятие пройдет в городах России, в том числе и в Казани, в эти выходные.

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