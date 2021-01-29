«Крутого» подростка засняли очевидцы в казанском торговом центре «Танцем».Ради видео он забрался на крышу кофейни и ходил по ней.

«Тик-ток головного мозга: в «Тандеме» подросток ради «крутого» видео забрался на крышу кофейни «Старбакс» и ходил по ней, снимая на телефон», - написал автор видео.

В комментариях пользователи в шутку уже начали собирать деньги на лечение мальчика.

«Чем больше тиктокеров,тем меньше тиктокеров»

«Как эта болезнь называется?»

«Болен чем то походу»

«Молодежи реально нечем заняться, работы нет - работа очень хорошо мозги правит от безделья и бреда»

«Тик ток головного мозга- лучше и не скажешь»

«Еще бы сальто сделал вниз»

Также очевидцы сообщили, что нарушителя задержал охранник торгового центра.

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