«Крутого» подростка засняли очевидцы в казанском торговом центре «Танцем».Ради видео он забрался на крышу кофейни и ходил по ней.
«Тик-ток головного мозга: в «Тандеме» подросток ради «крутого» видео забрался на крышу кофейни «Старбакс» и ходил по ней, снимая на телефон», - написал автор видео.
В комментариях пользователи в шутку уже начали собирать деньги на лечение мальчика.
«Чем больше тиктокеров,тем меньше тиктокеров»
«Как эта болезнь называется?»
«Болен чем то походу»
«Молодежи реально нечем заняться, работы нет - работа очень хорошо мозги правит от безделья и бреда»
«Тик ток головного мозга- лучше и не скажешь»
«Еще бы сальто сделал вниз»
Также очевидцы сообщили, что нарушителя задержал охранник торгового центра.
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- Мда...Замечено в Казани: два трамвая столкнулись... лоб в лоб. Такое бывает да-да.
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