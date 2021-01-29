По данным экспертов онлайн-платформы по поиску работы, в Татарстане с начала года было открыто более 300 вакансий с зарплатой от 180 тысяч рублей. А также появилась самая «дорогая» вакансия.

С начала года первое место в рейтинге самых дорогих вакансий делят два предложения. Одна из них – вакансия директор по маркетингу в ИТ-компанию. Условия – зарплата от 300 до 500 тысяч рублей, готовность переезда в Иннополис, скидки на посещение спорткомплекса и изучение английского языка. Вторая – с той же зарплатой вакансия инженера-разработчика POS терминалов.

Кстати, чаще всего «дорогие» вакансии встречаются в сферах «Продажи», «ИТ, телеком» и «Строительство». При этом в 21% случаев на вакансию может претендовать человек без профильного опыта работы.

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