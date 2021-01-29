На автотранспортном предприятии Казани состоялась дисциплинарная комиссия по поводу застрявшего автобуса №37 во дворе по улице Декабристов в Казани. Об этом сообщается на странице Ассоциации АТП Татарстана.

«Установлено, что водитель автобуса решил объехать пробку, которая была на улице Декабристов из-за ДТП. Он хотел совершить добрый поступок, быстрее довести пассажиров до места, но застрял во дворе. По итогам комиссии водителю был объявлен выговор. Если ситуация повторится, то его лишат премии», - говорится в сообщении.

После этой ситуации со всеми водителями был проведен дополнительный инструктаж о соблюдении маршрута движения. Так как это первый проступок водителя, то руководство решило его не увольнять.

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