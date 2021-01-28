Оперштаб Татарстана сообщил о новых смертях от коронавируса: на этот раз инфекция унесла жизнь четырех жителей республики. Скончались две женщины 1944 года рождения и двое мужчин - 1953 и 1961 года рождения.

Причина смерти установлена в результате патологанатомической экспертизы.

Всего за весь период пандемии от коронавирусной инфекции в республике скончались 256 человек.

Напомним, что недавно ученые назвали заболевание, которое повышает риск умереть от коронавирусной инфекции в 3 раза.