На днях молодой человек, который обвиняется в убийстве девушки и ее семьи, пришел в себя в больнице Казани. Он рассказал подробности трагедии и по какой причине совершил преступление.

Как пишет телеграм-канал Mash-Iptash, молодые люди познакомились в августе 2020 года, почти сразу стали встречаться. 10 ноября парень увидел, что девушка добавила в друзья во «Вконтакте» незнакомого молодого человека и приревновал ее. После этого они расстались, но злоумышленник не успокоился: он ходил буквально по пятам, просил прощения, караулил у подъезда, а после присылал сообщения с угрозами.

5 января они вновь встретились, тогда девушка сообщила, что простила молодого человека. Они договорились встретиться позже. 7 января, в день трагедии, парень пришел домой к девушке в квартиру на улице Чуйкова. Дверь открыл отец и не пустил молодого человека. Тогда он ворвался в квартиру, там завязалась потасовка, парень ударил ножом отца, мать и девушку. Что конкретно произошло он вспомнить не смог.

Когда он понял, что девушка умирает, не захотел жить без нее и выпрыгнул в окно. Очнулся уже в больнице после операции.

Напомним, подозреваемый в убийстве девушки и ее семьи в Казани пришел в себя. Уже и судебное заседание прошло, правда в больнице. Что решил судья.

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