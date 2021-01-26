В больнице Казани в чувство пришел молодой человек, который подозревается в жестоком убийстве девушки и ее семьи. Помощник прокурора Ново-Савиновского района выезжала на судебное заседание в больницу. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так, по итогам заседания ходатайство следователя было удовлетворено. Молодого человека заключили под стражу до 8 марта 2021 года с содержанием в больнице для осужденных исправительной колонии №2 УФСИН России по Татарстану.

Напомним, убийство произошло на улице Чуйкова в новогодние каникулы. Изрезанные тела женщины, мужчины и их дочери полицейские нашли вечером 7 января. Предположительно, убийство совершил 22-летний мужчина, который был другом молодой девушки. Правоохранители сообщают, что убийство он совершил из-за того, что ее родители были против их общения. В результате молодой человек убил 62-летнего мужчину, его 59-летнюю супругу и 18-летнюю подругу. А также пытался покончить с собой.

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