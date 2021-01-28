Прокуратура Московского района Казани поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя. Он обвинялся в управлении машиной в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что в ночь на 6 октября 2020 года пьяный осужденный был задержан сотрудниками полиции возле дома №38 на улице Восстания. При этом он уже привлекался к административной ответственности за управление машиной в состоянии опьянения», - говорится в сообщении.

Мужчина призвал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде 180 часов обязательных работ и лишил прав управления транспортом на 2 года.

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