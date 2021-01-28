28 января до 18:00 в Татарстане ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает Гидрометцентр региона.
Так в Казани и в целом в республике днем ожидается сильный южный ветер с порывами до 18 м/с. На дорогах сильная гололедица. Ночью и утром местами гололед и туман, местами мокрый снег и морось.
Днем 28 января, в четверг, ожидается -2…-4 градуса, ночью -4…-6 градусов.
В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, температура будет подниматься, снег не прекратится. В выходные ожидается до +1 градуса.
К другим новостям:
- В Казани на нескольких центральных улицах ограничили движение почти на полгода. А все из-за ремонта в КФУ.
- Ох уж эти казанские трамваи! Жители жалуются и жалуются на их работу. Так, например, в сети показали, как люди ездят по утрам. Картина, в общем, не из приятных. Все-таки коронавирус.
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