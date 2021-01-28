Синхронистки сборной России могут начать выступать под татарскую музыку: об этом рассказала депутат Госдумы Ольга Павлова. Речь идет о постановке одной из программ синхронисток на татарском языке.

"Этот год объявлен Президентом (Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым — прим. ред) Годом национальных языков и народного единства. Безусловно, Татьяна Николаевна Покровская тоже не может стоять в стороне, потому что Татарстан стал для нее родным. И мы рассмотрим такую возможность", - рассказала Павлова на презентации книги Татьяна Покровская и ее команда» в Казани, передает "Татар-информ".

Депутат отметила, что такая постановка стала бы хорошим ответом Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, благодаря которому в Казани открылась школа синхронного плавания.

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