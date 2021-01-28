Московский районный суд Казани отменил штраф в отношении местного жителя Дмитрия Хотухова за отказ пройти медицинское освидетельствование при езде на электросамокате. Производство по делу прекращено в связи с отсутствием события административного правонарушения.

Инцидент произошел в августе 2020 года, ночью полицейские остановили мужчину на электросамокате и предложили пройти медицинское освидетельствование. Хотухов на предложение правоохранителей ответил отказом, в итоге электросамокат эвакуировали на штрафстоянку.

Мировой суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком на полтора года. Вышестоящий суд отменил это решение из-за того, что на момент инцидента отсутствовала какая-либо ответственность за отказ от прохождения медицинского освидетельствования лицом, управляющим электросамокатом, как и отсутствовало само понятие "электросамокат".

По действующим правилам дорожного движения, лица, управляющие электросамокатом, приравниваются к пешеходам, передает "Интерфакс".

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