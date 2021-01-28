Начальник Управления МВД Казани Александр Мищихин встретился с журналистами, которых задержали во время митинга в поддержку Навального в минувшую субботу. На встрече, которая прошла в формате "за чашкой чая", глава УМВД объяснил позицию ведомства по поводу инцидента.

По словам Мищихина, правоохранителям поступило сообщение о якобы провокаторах, которые будут присутствовать на мероприятии. Они будут одеты в сигнальные жилеты, символизирующие принадлежность к СМИ. В итоге корреспонденты ряда изданий, пришедшие выполнять свои рабочие обязанности, два часа провели в автозаке и отделе полиции - их задержали "по ориентировке", причем даже тех, кто был без жилетов. "Провокатора", как оказалось, не взяли.

При этом Мищихин заверил, что лично он и правоохранители в целом "не видят в журналистах врагов". Как прокомментировал корреспондент ProKazan.ru, всю эту речь вполне можно счесть за извинения.

"Вы делаете свое дело, наши сотрудники - свое", - сказал глава УМВД.

В итоге беседа от объяснений плавно перешла к выяснениям: как сделать так, чтобы работников СМИ больше не лишали возможности работать. Предложение от полиции высказано следующее: после публичных предупреждений о задержаниях журналистам рекомендовали покинуть самое "пекло" и выйти за оцепление, так как в толпе правоохранители не смогут разглядывать пресс-карты и удостоверения, а просто уведут в автобус. Еще одним предложением стало создание списков корреспондентов, освещающих акции, и передача их правоохранителям заранее. Тогда задержанных журналистов будут быстро отпускать.

Удалось ли журналистам и полиции найти вариант, при котором и те, и другие смогут эффективно выполнять свою работу - выяснить получится только на очередной несанкционированной акции.

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