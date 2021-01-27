Участник митинга в поддержку Навального в Казани рассказал о том, что происходило в отделах полиции после задержания. По его словам, мужчин и женщин заставляли проходить унизительные процедуры досмотра, ночь держали в машинах и отпустили только через 48 часов.

Инженер Талгат Ахмадиев был задержан ближе к окончанию митинга - в половине четвертого на улице Кремлевская. Как пояснил мужчина изданию "Медиазона", он просто стоял в одиночестве и не сопротивлялся. Его и других задержанных доставили в отдел полиции "Горки". При досмотре в полиции мужчин поверхностно прощупали, а вот девушку в помещении с прозрачными стенами заставили раздеться до нижнего белья, разрешив оставить лишь трусы.

"Я из туалета вышел, проходил мимо и краем глаза заметил. Только с девушкой так поступили — после этого шум поднялся, и больше ни с кем так не поступали. Кстати говоря, девушка отказывалась раздеваться, но заместитель начальника, который бегал там, суетился, угрожал ей статьей за неподчинение: "Давайте еще одну статью ей впаяем за то, что она тут выступает", - рассказал Талгат.

После отдела полиции группу задержанных повезли в изолятор временного содержания, это было около полуночи, так как в отделе мест уже не хватало. Задержанных скрепили между собой наручниками. Около ИВС на Карла Маркса собралась очередь из машин, поэтому казанцы вместе с полицейскими порядка 12 часов просидели в транспорте. Талгат рассказал, что полицейские периодически прогревали машину, чтобы люди не замерзли, разрешали покурить и купили бутылку воды, однако у задержанных не было возможности сходить в туалет.

"С полицейскими шутили, обсуждали все подряд, они тоже считают, что в управлении рулят отморозки, приказы дебильные нисходят… У них, в принципе, большого выбора нет, они люди подневольные. Людей в автозаки набили, а разгребать это все простым полицейским. Так что, в управлении и своих ребят не уважают тоже", - отметил герой материала.

Досмотр в ИВС Талгат назвал унизительным: всех мужчин раздели до трусов и заставили приседать, аргументируя это тем, что в анальном отверстии можно что-либо спрятать. После у задержанных взяли отпечатки пальцев, сфотографировали и отправили в камеры. Адвокатов не предлагали, сообщает мужчина, своих тоже не пускали, а все это время задержанные практически ничего не ели.

Талгата возмутил еще один факт - одного из задержанных, гражданина Узбекистана, правоохранители называли "Джеки Чан".

Истории о том, как проходили суды, досмотры и задержания, с большой скоростью распространяются по сети после прошедших митингов. Один из казанцев также рассказал корреспонденту ProKazan.ru о своем задержании. "У нас приказ" - так аргументировали свои действия полицейские.

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