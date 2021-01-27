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Задержанную на митинге в Казани девушку полицейские заставили раздеться до трусов

27.01.2021, 16:37 459 5 prokazan.ru

Участник митинга в поддержку Навального в Казани рассказал о том, что происходило в отделах полиции после задержания. По его словам, мужчин и женщин заставляли проходить унизительные процедуры досмотра, ночь держали в машинах и отпустили только через 48 часов. 

Инженер Талгат Ахмадиев был задержан ближе к окончанию митинга - в половине четвертого на улице Кремлевская. Как пояснил мужчина изданию "Медиазона", он просто стоял в одиночестве и не сопротивлялся. Его и других задержанных доставили в отдел полиции "Горки". При досмотре в полиции мужчин поверхностно прощупали, а вот девушку в помещении с прозрачными стенами заставили раздеться до нижнего белья, разрешив оставить лишь трусы. 

"Я из туалета вышел, проходил мимо и краем глаза заметил. Только с девушкой так поступили — после этого шум поднялся, и больше ни с кем так не поступали. Кстати говоря, девушка отказывалась раздеваться, но заместитель начальника, который бегал там, суетился, угрожал ей статьей за неподчинение: "Давайте еще одну статью ей впаяем за то, что она тут выступает", - рассказал Талгат.

После отдела полиции группу задержанных повезли в изолятор временного содержания, это было около полуночи, так как в отделе мест уже не хватало. Задержанных скрепили между собой наручниками. Около ИВС на Карла Маркса собралась очередь из машин, поэтому казанцы вместе с полицейскими порядка 12 часов просидели в транспорте. Талгат рассказал, что полицейские периодически прогревали машину, чтобы люди не замерзли, разрешали покурить и купили бутылку воды, однако у задержанных не было возможности сходить в туалет. 

"С полицейскими шутили, обсуждали все подряд, они тоже считают, что в управлении рулят отморозки, приказы дебильные нисходят… У них, в принципе, большого выбора нет, они люди подневольные. Людей в автозаки набили, а разгребать это все простым полицейским. Так что, в управлении и своих ребят не уважают тоже", - отметил герой материала.

Досмотр в ИВС Талгат назвал унизительным: всех мужчин раздели до трусов и заставили приседать, аргументируя это тем, что в анальном отверстии можно что-либо спрятать. После у задержанных взяли отпечатки пальцев, сфотографировали и отправили в камеры. Адвокатов не предлагали, сообщает мужчина, своих тоже не пускали, а все это время задержанные практически ничего не ели. 

Талгата возмутил еще один факт - одного из задержанных, гражданина Узбекистана, правоохранители называли "Джеки Чан". 

Истории о том, как проходили суды, досмотры и задержания, с большой скоростью распространяются по сети после прошедших митингов. Один из казанцев также рассказал корреспонденту ProKazan.ru о своем задержании. "У нас приказ" - так аргументировали свои действия полицейские. 

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комментарии

Ага
5
27 января 2021
16:47
Какие же навальняшки все таки выдумщики. Один про голых баб и прозрачные стены фантазирует, другой как его с Джеки Чаном над бутылкой приседать заставляют. Навальный сел, а клоуны остались, чесслово. Надеюсь их всех отправят на исправительные работы.
Агашенька ну ка ответь Поделись своим голубопарнокопытным мнением!
3
27 января 2021
16:51
В фильме А. Навального есть эпизод про передовую вокзальную гимнастку Кабаеву, где говорится, шо енто щимпионка подарила своей любимой мамашке - 100% маржашке дорогущую квартиру в центре Москвы. Помните? Вопрос: А почему только мамашке? Пощему папашке нет подарка? Никакого? Даже если они в разводе? Шо это за доча? Шо это за 100% стерва? Шо это за гнидушка?
Горожанин
2
27 января 2021
16:58
Ну , это наверно перебор так поступать с молодыми людьми . Они же не какие то бандюганы. Поэтому чисто по человечески такие приказы просто неправильные . Всевышний пусть рассудит и закон.
Горожанин
0
27 января 2021
17:05
Был вчерашний и все поменялось кто в ответи начало нового и не вернёшь жить (аккурайд)
Горожанин
3
27 января 2021
17:06
Орать на улице и хамить полиционэрам они значит имеют право , а как отвечать за свои поступки , сразу целками становятся.

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