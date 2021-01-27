Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец спустя почти неделю высказалась о прошедшем митинге в поддержку политика Алексея Навального. Напомним, шествие прошло в Казани на улице Баумана, по некоторым подсчетам на улицы вышли около 3 тысяч людей, среди которых были дети и подростки.

«Зачинщики зазывают самых юных, накручивают их по полной программе, пытаются поставить их в первые ряды. А ещё надо обязательно сказать, что они крутые и сильные, что в них очень верят, рассчитывают на них и что они точно смогут всё! И еще очень важно заявить, что боятся только жалкие трусы, а настоящие герои всегда идут до конца. До какого конца? Куда идут? И главное, с какой̆ целью? Об этом провокаторы не говорят»,- написала Волынец на странице в «Инстаграм».

Также она назвала организаторов митинга кукловодами и нелюдями, которые готовы на любые жертвы для достижения своих целей. При этом Ирина Волынец отметила, что всех провокаторов нужно обязательно найти и наказать.

Напомним, в Казани прошли протесты сторонников Алексея Навального. Корреспондент ProKazan.ru следил за событиями из автозака и с городских улиц. Крупнейший митинг от начала и до конца.

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