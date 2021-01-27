Проблемы со снегом, кажется, никогда не закончатся. Точнее всегда найдется человек, которому что-то будет не так. В сети казанцы обсуждают нечищеные детские площадки, все началось с жалобы родителя.

«Как наши дети должны здесь играть? Тут снега взрослым по колено. С каких пор в уборку снега во дворах не входят детские площадки? Возможно, детей с детства готовят к суровой реальности», - пишет автор поста.

В комментариях на удивление автора не поддержали, а отправили чистить эту самую площадку.

«В советском союзе не было никаких детских площадок , играли в снежки и царь горы, никто не ныл»

«Лопату в руки, и расчищай»

«Яжматери собрались бы и убрали всей толпой»

«Когда уже людям мозг начнут выдавать. Чем там чистить то? Техника туда не заедет, а дворники никогда и не чистили там»

«Купите детям лопатки, они, играя, сами всё почистят»

«Боже ваши дети вы и копайте. Нытики».

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