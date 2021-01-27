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Фото: ProKazan

Сразу на двух участках в Казани ограничили движение до октября 2021 года

27.01.2021, 08:41 111 0 prokazan.ru

В Казани из-за строительства второй линии метро ограничили движение до октября сразу на двух участках. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Так, ограничение движения транспорта и пешеходов действует по улице Рихарда Зорге у дома №88. Его планируют открыть 28 октября. А также движение закрыто по улице Юлиуса Фучика на участке от дома №135 до улицы Ломжинская.

Напомним, стало известно, где будут находиться новые станции на второй ветке метрополитена в Казани, а также обнародованы их названия. Откуда теперь можно будет уехать на метро.

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Общественный транспорт Метро Дороги Татарстан Казань Общество
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