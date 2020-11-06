Кабмин Татарстана утвердил новые правила пользования метро

На сайте правовой информации кабмина Татарстана появилось постановление о новых правилах пользования метро.

Так, в метро жителям нужно быть взаимно вежливыми, не мусорить и не ломать сооружения. Также пассажиры обязаны покупать проездной документ до прохода через пропускные пункты, лыжи, коньки, сноуборды, складные велосипеды перевозить в чехлах, животных перевозить в переносках или клетках, при входе в вагон снимать рюкзаки и сумки и покидать станцию в течение 10 минут после закрытия ее на вход.

Ко всему этому основные правила проезда в общественном транспорте остаются актуальными: держаться за поручни, готовиться заранее к выходу, уступать места пожилым, инвалидам, беременным женщинам и пассажирам с детьми.

При этом в метро запрещено находиться в плохо пахнущей и грязной одежде, а также без одежды или обуви.

Напомним, ранее активистки потребовали запустить женское метро. Чем оно отличается от обычного.