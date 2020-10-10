«Работаю на мэра Казани»: «ослы» и «единороги» с Баумана донимают жителей Екатеринбурга

Жители Екатеринбурга пожаловались на аниматоров в костюмах животных, которые пристают к прохожим на пешеходной улице Вайнера.

Как пишет издание eanews.ru, сперва аниматоры предлагают сфотографироваться, а потом заставляют либо заплатить 200-300 рублей, либо удалить снимок. С таким способом, известным в других городах, жители уральского мегаполиса столкнулись впервые, сообщает местный портал.

Отмечается также, что на вопрос о принадлежности к какой-либо организации "ослы" и "единороги" заявляют: "Мы работаем на мэра Казани". Документов, подтверждающих "казанскую прописку" аниматоров, они не представили.