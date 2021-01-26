Новый Центр амбулаторной травматологии открылся на улице Мавлютова в Казани взамен закрывшегося ранее на Аделя Кутуя. Сегодня его осмотрел мэр города Ильсур Метшин.

За круглосуточной медицинской помощью сюда могут обращаться жители Вахитовского, Приволжского и Советского районов Казани, пропускная мощность Центра - 150 человек в сутки. Помимо стандартных функций травматологии, здесь можно сделать артроскопию, УЗИ суставов, есть современный рентгенодиагностический комплекс.

"Конечно, это – космический корабль. У меня мама работала в здравоохранении, в ЦРБ. И это колоссальное отличие в том, какое оборудование было у врачей тогда и какое сейчас", – отметил Ильсур Метшин в процессе визита.

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