26 января в Татарстане зарегистрировали еще четыре смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона.

Так, скончались двое мужчин 87 и 84 лет, а также две женщины 83 и 63 лет. Причины смерти установлены в результате экспертизы, вирус обнаружен.

С начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 247 случаев смерти от вируса.

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