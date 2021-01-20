В 2021 году кажется, что рабство осталось в далеком прошлом. Однако стоит пройтись всего по нескольким улицам Казани, как мнение меняется. То тут, то там возле метро и дверей кафе одиноко стоят и просят милостыню безногие немощные. Вряд ли делают это они по собственному желанию.

Кто стоит за этой системой по эксплуатации людей и как их остановить, корреспондент ProKazan.ru узнал у основателя общественного движения Казани "Душа России. Волонтеры" Юлии Хакимовой. Именно она спасает жертв подобного насилия в столице Татарстана, и последний случай - вызволение известного в народе "Дяди Саши", оказавшегося Дмитрием, - до сих пор будоражит общественность.

"Все равно они меня найдут, все равно они меня заберут"

"Все началось с поста в социальных сетях, - рассказывает Юлия о начале длинной истории спасения инвалида. - На дорогах заметили Дядю Сашу, который без ног ползал между машинами и просил милостыню. Мы нашли его, посмотрели, кто привозит, как это происходит. Потом с соцработниками подъехали уже к нему. Чтобы не нарваться на так называемую легенду, сразу объяснили, что знаем о его ситуации, то есть изначально открыли все карты. Предложили ему два варианта: поехать с нами, получить крышу над головой и восстановленные документы, либо остаться на месте и ждать, пока его в очередной раз заберут в конце "рабочего" дня. Дима (настоящее имя "Дяди Саши" - прим. ред.) очень боялся. Он реально боялся нам поверить. Всю дорогу, пока мы шли, он твердил: "Все равно они меня найдут, все равно они меня заберут". И за ним приезжали, только мы не отдали им Диму".

По наводкам Юлии в январе полиции удалось задержать брата и сестру, державших Диму в изолированном доме. Спустя время он и сам показал волонтерам свою "тюрьму", из которой невозможно было сбежать из-за находящихся под потолком окон и снятых ручек; показал и тесную каморку под лестницей, в которой он днями сидел без воды и еды, избитый за неповиновение или попытки спастись.

"У нас был еще один человек, который согласился уехать, - продолжает рассказывать Юлия. - Люди, которые его держали, сейчас также проходят по делу Дмитрия. Это тот же самый клан. Они приезжали, пытались забрать его из приюта, потом его разыскивал в приюте их адвокат, требовал вернуть. Но сейчас они задержаны. Работники держат оборону, смотрят, контролируют".

"На кладбище он провел 25 лет"

Со слов Юлии стала известна и судьба самого несчастного. В своих злоключениях безногий Дима, как оказалось, исколесил полстраны.

"У Димы есть родственники, но встречаться он особо не желает.У него была неблагополучная семья, - делится тем, что узнала об инвалиде, волонтер. - Знаю, что до 12 лет он учился в школе. В 12 его с соседями из Краснодара родители отправили во Владивосток на заработки. Там его устроили на работу на кладбище, но я думаю, просто пожалели мальчишку и пристроили, чтобы не скитался. С 12 лет он жил там и каждый день копал могилы. В конечном итоге он отморозил ноги, где-то в 2013-ом - там океаны, влажно, копать приходилось, стоя в воде. Сейчас ему 42. Вот так на кладбище он провел 25 лет".

После больницы Диму поместили в дом-интернат. В один из дней, по рассказу Юлии, туда приехали люди армянской национальности из Владимира и взяли инвалида в приемную семью.

"Они предложили жить с ними и помогать по дому. Даже сказали что-то вроде "Будем жить семьей, ты обузой не будешь". Он согласился, но во Владимире они сразу выставили его на трассу попрошайничать. Единственное, он говорит, его хорошо кормили и не били. То есть деньги от попрошайничества они так же забирали у него, но сильных обид он не держит. Говорит, что, хоть и обещали другую работу, но раз так все сложилось, тоже хорошо. Он достаточно честный открытый парень, все как есть говорит. В наше время, встретить таких людей редкость", - удивляется сохранившейся в Диме открытости Юлия.

Однако и с владимирской трассы в один из дней Диму увезли. Преступники забрали его в Казань, чтобы заставить попрошайничать на новом месте и на новых хозяев. Противиться этому инвалид не мог.

"В городе его заселили в дом, где жили еще два инвалида - мужчина и женщина, тоже без ног. Он сначала отказываться выходить на дорогу попрошайничать. Его били несколько дней. Те, кто с ним жил, ему подсказали, что лучше не сопротивляться. С тех пор его стали выставлять на трассу. Если мало денег принес - снова избивали. У него было несколько попыток бежать, но его ловили, били и закрывали в крошечной кладовке без еды и воды на несколько дней", - рассказывает Юлия уже после того, как сама побывала в доме диминимых страданий.

"Все остальные в рабстве"

С тех пор, как Юлия начала публиковать в своем Инстаграме истории о спасении Димы из рабства, жители стали присылать ей и другие места, где стоят инвалиды и просят милостыни. Как оказалось, абсолютное большинство людей, по сообщениям о которых она выезжала, точно так же на кого-то "работают".

"Из всех этих историй было всего два человека с нашей республики, которые делали это добровольно. Из десятка человек всего два! Один дедушка проживает с совершеннолетними детьми, которые вполне трудоспособны, не пьют даже. Его пенсия гораздо выше средней пенсии пенсионеров (чуть меньше 30 тысяч рублей - прим. ред.) Выходит, что необходимости просить милостыню у него просто нет. Это его желание. Он так накапливает. У многих людей в городе нет такой даже зарплаты. Была еще одна бабушка, которая тоже таким образом накапливала. И все! Все остальные в рабстве", - поясняет Юлия.

Сталкиваясь с историями попрошаек, она осознала: от 90% до 99% людей, которые просят милостыню и которым, проходя по улицам, мы подаем, на самом деле состоят в рабстве и собирают деньги для своих хозяев. Причем это вовсе не новая система. Она работает годами в неизменном виде, и никто, ни люди, ни полиция, не обращает на нее внимания.

"Мы сталкивались с этим и раньше - в 2015-16 году. Тогда бабушку с инсультом забрали в больницу с остановки. Она не могла говорить. Пролежала сколько-то в больнице, а потом ее поместили в приют. И все это время к ней постоянно наведывалась женщина цыганской внешности, говорила, что это ее бабушка и проведывала состояние. То есть если бы бабушка была трудоспособная, то ее бы забрали. Но так как бабушка уже не могла передвигаться самостоятельно, они ее бросили. Потом уже вскрылась такая история, что она жила на съемной квартире с группой людей, цыган и попрошайничала по их просьбе. А сама она вообще с Мурманской области. Правда, после шумихи в городе цыгане эти все резко собрались и уехали. Нам удалось найти родственников, но бабушка так и умерла в приюте", - вспоминает давний случай волонтер.

"99% никогда не скажут о своей беде"

В этой схеме, по словам Юлии, за многие годы сформировались уже устоявшиеся элементы. Так, все попрошайки рассказывают однотипные легенды, а чаще - просто не идут на контакт. Также они почти никогда не соглашаются на предлагаемую помощь. Справиться с таким одним соцработникам уже не под силу.

"Социальный работник, женщина, она просто ни физически, ни морально, ни своими должностными обязанностями с этой проблемой справиться не может, и я объясню, почему, - предупреждает Юлия вопрос о том, кто должен на самом деле бороться с искоренением в России рабства. - Люди, которые просят на улицах милостыню, всегда имеют стандартную легенду. Они рассказывают ее всем. 99% никогда не скажут о своей беде. Пожаловаться они, кроме прочего, не могут, ведь те, кто их используют, тоже не дураки. Они проверяют своих "рабов", подсылают к ним прохожих с вопросами: "Нужна вам помощь или нет?" Если человек рассказывает, то его могут избить. Это целая система, которая работает уже много, много лет. В таких случаях я всем людям советую вызывать сотрудников полиции, потому что только сотрудники полиции могут с этим бороться, но никак не мы. Человека против его воли ни мы, ни социальный работник не могут отвезти в приют. А у полиции вариантов здесь множество. Во-первых, оформить факт попрошайничества, соответственно - административный протокол. Второе, человек не имеет регистрации и находится долгое время в Казани, а это под для проверки. Человек должен зарегистрироваться. Это все к тому, что сотрудники полиции уже могут как-то работать, и если человек почувствует, что он в безопасности, кто-то согласится поместиться в приют, кто-то еще что-то. Но в большей степени у нас происходит не так. Пришли сотрудники полиции, отпустили, тут же за ними приехала машина, тут же уже два человека, которые наблюдают, увезли обратно".

"Мы этим не занимаемся. Все. Закрылись"

"Душа России. Волонтеры" - организация, которую Юлия основала много лет назад, это вовсе не благотворительный фонд, как пишут многие. Женщина отмечает, что это именно волонтерское движение, ведь исходя из этого и определяются его принципы - помощь "не по уставу", без деления на категории граждан по религиозному или статусному признаку и неофициально. Существует она уже более 12 лет, превратившись за это время в подмогу всем обездоленным и оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

"Началось все это еще до Украины (имеется в виду помощь Юлии беженцам в 2014 году - прим. ред.), просто тогда мы не афишировали себя. О нас не писали, мы помогали самостоятельно. Ездили с друзьями в детские дома, к престарелым. В те времена там была ситуация еще не настолько стабильная, как сейчас. Были какие-то нехватки, игрушек не хватало, еще чего-то, покупали большие вещи - телевизоры, холодильники. Когда началась Украина, думали, что это самый сложный период времени, потому что очень большой поток шел к нам. За те месяцы через нас прошло около 13 тысяч человек плюс мы отправляли помощь на Украину под обстрелы во все районы", - вспоминает Юлия.

Именно после этих событий ей захотелось впервые "завязать" с волонтерством - слишком тяжело, слишком глубоко она погружалась в истории этих людей. Однако люди ее не отпустили.

"Мы не планировали, что эта волонтерская деятельность так вырастет. После Украины и потом еще пару раз бросали, переезжали в другое помещение. Думали, все, здесь только памятники (у женщины компания по изготовлению памятников и оградок - прим. ред.), нас никто не найдет. А в понедельник возле ворот стояли люди. Мы даже отказывали, говорили: "Мы этим не занимаемся. Все. Закрылись". Но всегда находился тот, кому уже все отказали все в помощи. И никто кроме нас не помог бы. Так все начиналось сначала. Года три назад я окончательно смирилась и сказала себе, что бросать бесполезно. Люди находят меня уже даже дома. И, знаете, это хорошо. Значит людям нужна помощь, и они знают, что найдут ее здесь. Вот так мы смирились, поняли, что бесполезно уходить", - смеется Юлия.

"Украина - это была просто хорошая тренировка"

Однако, несмотря на все сложности после Украины, тяжелее всего дался именно 2020-ый год пандемии.

"Я поняла, что Украина - это была просто хорошая тренировка", - отзывается она.

Юлия переболела коронавирусом сама, и она прекрасно понимает, как тяжело справиться с болезнью. А если кому-то приходится заботиться еще и о собственном выживании или о выживании семьи, то ноша становится практически неподъемной.

"Здесь (в волонтерстве - прим. ред.) ты хотя бы страдаешь за какое-то благое дело. А там просто ты взял и чуть не умер, - смеется женщина в лицо болезни и уже серьезно продолжает. - В целом, тяжело пандемия дается. Многие не могут перестроиться. Понять, что жизнь изменилась, что она не такая. В процентном соотношении люди остались либо совсем без ничего, либо категория, которая считает "день прошел и ладно". Люди не хотят выходить из зоны своего комфорта. Очень многие семьи лишились своих родственников, им не на что было даже хоронить своих близких".

Начиная с марта 2020 года, когда была введена самоизоляция, лишившая многих заработка, Юлия с друзьями раздали от 10000 до 13000 продуктовых наборов. Стоимость каждого - около 1000 рублей. Кроме того, в этом году около 1000 ребят, семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации, получили новогодние подарки. Чтобы оказывать такую помощь, Юлия отдает огромную часть своих средств, так же помогают многочисленные друзья и простые жители города.

"Я считаю, что если человек взялся помогать и у него это получается - а я считаю, что у нас это довольно-таки получается, ведь у мы уже тысячами эти наборы развозим, - если ты помог один раз человеку и ушел - это неправильно. Если ты взялся, то это уже твоя личная ответственность. Многие из тех, кому мы помогаем, благополучны в обычном понимании, но у них нет финансовой возможности. Взять тех же самых старичков с минимальными пенсиями в 8100. Если у бабушки квартплата в районе 3700, остается около 4 тысяч минус лекарства на полторы-две. Как можно на 2 тысячи оставшиеся выжить? Для них продуктовый пакет, который мы привозим, это большая помощь. Они так и говорят: "Мы последнюю неделю до пенсии проживаем за счет вашего продуктового набора". Бывает, что те, кому мы помогали, кому удалось встать на ноги и помощь больше не требуется, начинают приходить с пакетиком уже. Когда-то им помогли, теперь они хотят кому-то помочь. Есть люди, которые нам помогали, а в пандемию остались без средств существования. Они пишут: "Юль, стыдно, но так получилось". Кстати, многие журналисты оказались в такой ситуации. Во время пандемии они брали у меня интервью, а потом обращались за помощью".

"На меня такой аврал грязи вылили эти же племянники"

И все же в деятельности волонтеров все совсем не так просто, как кажется со стороны. Юлия практически каждый день сталкивается с негативным опытом, однако, к счастью, ее это не останавливает.

"Негативный опыт - это не единичный случай. Меня и раньше это не останавливало, хотя отрицательного, кончено, очень много. Это в интернете все красиво. Люди же не хотят понимать, как ты к этому приходишь, как дается судьба каждого человека, которого ты пытаешься вырвать из лап этой беды".

Юлия делится, что некоторые истории казались ей настолько беспощадными, что она вспоминает о них с содроганием до сих пор.

"Мы нашли Зульфию-апу весной в неотапливаемом доме после пожара без окон дверей. Слепая старушка, - вспоминает она. - Это не где-то на опушке леса, нет. Этот человек жил в одном из районов города Казань. Мимо этого дома каждый день ходили люди. За стенкой в этом доме жила племянница, на которую бабушка написала завещание. Эта племянница отключила у старухи воду, чтобы та вдруг не залила подвал. В доме нет света, окон, тепла, в доме нет воды, и старуха просто вынуждена была питаться снегом и пить талую воду. А какашки она была вынуждена делать в этом же доме в пакет и выкидывать за дверь, потому что выйти дальше она не могла! Ее нашел один из мужчин в тот момент, когда она ползла за хлебом в магазин. Он помог ей приобрести продукты, по возможности несколько раз заезжал, завозил еду. Причем пережила она так не одну зиму. А за стенкой - племянники. И когда мы стали помогать этой бабушке, на меня такой аврал грязи вылили эти же племянники. Да, я не скрою, на тот момент, когда мы привели ее дом в порядок, когда мы создали ей все условия, когда у нее появилась душевая кабина, вода, устроили окна, свет провели и все оплатили вместе с людьми, эти племянники стали бояться за жилье, за вторую часть этого дома. Да, я не скрою, бабушка уговаривала до последнего дня написать на меня дарственную завещание, и она не одна такая. Но чтобы избежать всех этих разговоров, мы не пошли на этот шаг. Бабушка в конечном итоге умерла, и эта часть дома досталась племянникам. Но я до сих пор вспоминаю ее как светлого человека".

Сегодня Юлия уже не сомневаются: будут продолжать помогать дальше. Дети выросли, сами стали волонтерами, да и остальные близкие уже давно смирились с энтузиазмом матери. Правда, на вопрос об условных сотрудниках смеется, как и раньше: "Да вот же мы все", - и показывает на себя, подругу Светлану Апостолову и таскающего продуктовые наборы Радифа Газизуллина. И хотя размах помощи за последние 12 лет вырос в несколько раз, движение до сих пор работает на чистом энтузиазме. И, стоит отметить, справляется не хуже, а в чем-то лучше многих официальных благотворительных структур.

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