В аэропорту Казани в дежурную часть линейного отдела поступило сообщение о пьяном дебоше на борту самолета рейса «Стамбул – Казань». Об этом сообщает пресс-служба Казанского ЛУ МВД России на транспорте.

«Когда судно прилетело в столицу Татарстана, полицейские задержали 30-летнюю жительницу Удмуртии. Оказалось, она в состоянии опьянения вела себя агрессивно, ругалась с бортпроводниками. При этом на замечания прекратить противоправные действия она не отреагировала», - говорится в сообщении.

После прохождения освидетельствования в отношении нарушительницы были составлены административные протоколы. Теперь ей грозит наказание вплоть до административного ареста на 15 суток.

К другим новостям:

- Еще на одном перекрестке в Казани запретили поворот налево. Уже больше тысячи водителей попались за нарушение.

- Сегодня ночью в одном из сел Татарстана злоумышленники пытались сжечь детский сад.