26 января ночью пожарным поступило сообщение о горении детского сада в Кукморском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
«В результате произошедшего пострадавших нет, на место выезжал прокурор района. По предварительным данным, причиной пожара явился поджог», - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле надзорного ведомства.
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