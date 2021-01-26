26 января ночью пожарным поступило сообщение о горении детского сада в Кукморском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

«В результате произошедшего пострадавших нет, на место выезжал прокурор района. По предварительным данным, причиной пожара явился поджог», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле надзорного ведомства.

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