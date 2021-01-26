В Казани начали фиксировать нарушения «левых поворотов» еще на одном перекрестке. Об этом сообщили в ГИБДД МВД по Татарстану.

Так, решение о запрете левого поворота на перекрестке улиц Тихомирова – Роща Фрунзе – Туфана Миннуллина при движении со стороны улицы Фрунзе, было принято 5 декабря 2020 года. С 21 января на перекрестке стал работать комплекс автоматической фиксации нарушений правил поворота и разворота. Всего за три дня к ответственности было привлечено 1025 водителей.

Всего с конца прошлого года в Казани было установлено 19 приборов, которые фиксируют нарушения. Госавтоинспекция Татарстана просит всех участников дорожного движения соблюдать правила и быть внимательными.

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