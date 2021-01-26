Представители портала Tatarstan News сняли ролик о том, как будет выглядеть Казань через 56 лет. По их мнению, город заселят киборги, а машины будут наконец-то летать.
Также можно будет с легкостью превращать один эчпочмак в целую тарелку с помощью микроволновки, жизнь упроститься за счет голограмм, которые будут на каждом здании.
Но есть вещи, которые не изменятся даже спустя 56 лет – новости.
«В Казани очередной трамвай сошел с гравитационных рельсов», - передают в местных сводках в ролике.
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