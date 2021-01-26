На 26 января в Татарстане зарегистрировано 85 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Их них 21 пациента увезли в больницу, остальные лечатся дома.

Среди заболевших трое детей до 18 лет, восемь человек в возрасте от 18 до 30 лет, 30 человек в возрасте от 30 до 50 лет, восемь человек в возрасте от 50 до 60 лет, 20 человек в возрасте от 60 до 70 лет, 11 человек в возрасте от 70 до 80 лет и пять человек старше 80 лет.

В Казани выявили 39 заразившихся коронавирусом жителей. С начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 15 623 случая, выздоровело 12 040 человек, в том числе 90 за сутки.

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