Жители Казани через социальные сети сообщили в МЧС Татарстана о незаконной ледовой переправе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Переправу организовали по реке Нокса между поселками Привольный и Вознесенское. После сообщения на место выехали инспекторы Казанского отделения Центра ГИМС, которые обнаружили несанкционированный ледовый путь. Информация была передана в администрацию Советского района Казани, на территории которого и находится переправа. Теперь власти должны направить туда мобильную патрульную группу. Она должна установить аншлаги, запрещающие выезд на лед, а также выявлять нарушителей - выезд на лед вне специальных переправ карается штрафом.

Напомним, что в Татарстане работает четыре официальные переправы, накануне из-за потепления закрыли одну из них - Покровское - Красный Ключ. Ранее жители РТ выразили недовольство по поводу стоимости проезда на данных переправах.

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