В Татарстане 38-летнего бывшего сотрудника исправительной колонии подозревают во взяточничестве. По версии следствия, бывший заместитель начальника Центра трудовой адаптации осужденных ФКУ ИК-19 УФСИН России по РТ летом 2019 года потребовал у предпринимательницы 160 тысяч рублей за то, чтобы не возникло проблем при исполнении контракта по поставке гробов, который она заключила с колонией. Если же женщина откажется от его предложения, то мужчина обещал ей остановить производство по контракту.

В результате предпринимательница была вынуждена согласиться на предложения сотрудника колонии. Женщина передала ему требуемую сумму, а также смарт-часы.

На данный момент подозреваемый находится под стражей, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки", сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

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