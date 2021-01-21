В Татарстане осудили 21-летнего бывшего сотрудника местной колонии. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Преступление было выявлено сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Зеленодольскому району совместно со службой безопасности УФСИН по Татарстану.

«Установлено, что несколько осужденных обратились к молодому человеку за вознаграждение в 30 тысяч рублей пронести в колонию наркотики. После этого на карту осужденного был перечислен аванс 5 тысяч рублей, а через несколько дней ему передали наркотики общим весом около 200 граммов, также пришла оставшаяся сумма. 30 июня сотрудник, спрятав под одеждой вещества, пытался пронести их на территорию и был задержан», - говорится в сообщении.

Суд вынес ему наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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