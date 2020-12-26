В отдел полиции в Казани обратилась 74-летняя местная жительница с заявлением о хищении 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Она рассказала, что к ней пришли две женщины, представились сотрудницами больницы и предложили застраховать жизнь от коронавируса. Стоимость страховки составила 30 тысяч рублей, пенсионерка поверила и передала деньги мошенницам. Позже она поняла, что ее обманули.

С подобным заявлением в полицию обратилась еще одна пенсионерка, ее страховка обошлась в 15 тысяч рублей. Оказалось, что женщины живут в одном доме.

На данный момент возбуждены уголовные дела, полицейские разыскивают мошенниц.

МВД по Татарстану предупреждает: медработники не ходят по домам и не занимаются страхованием жизни.

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