В понедельник появилась информация о том, что активисты создали штаб помощи задержанным на митинге в поддержку Алексея Навального.

«Внимание! Открыт штаб помощи задержанным в Казани 23 января, собираем фото и видео, скидывать с пометкой озеро, площадь, баумана», - говорится в сообщении.

Также активисты сообщили, что на горячую линию юристов уже поступило 716 звонков.

«Всем, кто обратился по вопросам незаконных задержаний, помогаем. Через почту pravo@navalny.com сделаем жалобы в апелляцию», - отметили в сообщении.

На данный момент штрафы за нахождение на митинге уже получили около 140 жителей.

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