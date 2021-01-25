В Ассоциации АТП Татарстана объяснили, по какой причине автобусы приходят на остановки не по расписанию. Во всем виновата погода и дорожные службы.

«Из-за снежной каши автобусы не всегда могут приехать вовремя и подъехать к остановкам. Изменения погоды отразилось на движении транспорта: сегодня утром, на полосах образовалась каша, а у остановок большие лужи», - говорится в сообщении.

Так, например, в поселке Осиново на конечной остановке застряли два автобуса, осложненная ситуация была в районе Высокой горы и поселке Нагорный. В Мирном образовалось больше скопление воды, также как и на остановке «Сухая река» и Лагерной. Также огромные лужи замечены на улицах Болотникова, Фрунзе, Краснококшайская и Вахитова.

Пассажиров просят быть внимательными при входе и выходе из автобусов. А дорожников – обратить внимание на проблемные участки.

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