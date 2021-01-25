В мэрии Казани дали комментарии по поводу инцидента, который произошел в школе №130 - там повар уронила на пол пельмени, а затем положила их в общую кастрюлю и продолжила варить. О произошедшем в социальных сетях рассказала мама одного из учащихся, она в тот день дежурила в рамках системы родительского контроля.

"Ситуация, произошедшая 23 января 2020 года в столовой школы №130, абсолютно недопустима. Проведено служебное расследование, в объяснительной повар признаёт описанный родителем факт. От работы она отстранена. С 25 января 2020 года обязанности повара временно распределены между другими работниками столовой, пока ведутся поиски нового сотрудника пищеблока", - рассказали в Управлении образованием.

Напомним, что с января 2021 в школах Казани начала работать система родительского контроля: мамы и папы могут посещать столовые и контролировать организацию питания детей.

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