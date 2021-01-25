Жительница Татарстана выиграла в лотерею загородный дом стоимостью миллион рублей и денежный приз 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба лотереи.

«Накануне выигрыша женщина смотрела передачу о лотереях, слушала истории победителей и поняла, что тоже может испытать удачу. Она купила билет в мобильном приложении. Женщина сначала не поверила в то, что она выиграла», - говорится в сообщении.

Победительница оформила приз деньгами, чтобы купить машину.

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