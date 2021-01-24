Мама учащегося школы №130 рассказала в социальных сетях о том, что ее шокировало в школьной столовой. Женщина находилась там 23 января на родительском дежурстве, которое сейчас проходит в школах города, рассказала она в сообществе, посвященном поборам в образовательных учреждениях.

"Повар, на глазах у меня, уронила пельмени на пол, собрала с пола и положила в общую кастрюлю, где варилась основная порция пельменей. Этим накормили детей. Дети приходят обедать классами по очереди. Некоторые без второй обуви. В ботинках на улице ходят по собачьим фекалиям, потом в столовой, а продуктами с этого же пола детей кормят. Интересно, эти повара дома у себя тоже с пола едят, или только для наших детей так? Если при родителях такое готовят, то что без нас? И от чего болеют дети???", - негодует от увиденного жительница Казани.

Пользователи соцсетей повара, конечно, не поддержали, но негативных комментариев досталось и на долю автора поста.

"Вы проверяете качество и вы позволили такой едой накормить чужих детей и вашего?к вам вопросов не меньше,чем к такому повару"

"Если вы тут анонимно пишете, несложно догадаться знает ли об этом директор, не говоря уже о Роспотребнадзоре. Зачем вы туда вообще ходили, если толку от вашего присутствия - ноль? Вероятно вы сами из родкома, сходили ради галочки."

"Автор, вас тут осудили. но вашей вины в том, что повар так себя повел, нет. виноват повар. это примерно как с изнасилованиями. начинают обвинять изнасилованных. виктимблейминг это называется.

но впредь всем нужно делать замечания таким свиньям. ибо такой менталитет, такая страна", - пишут комментаторы.

Напомним, ранее в этой же группе "ВКонтакте" родители пожаловались на то, что на президентской елке детям вместо игрушки-рюкзачка со сладостями дали коробку. В Минмолодежи заверили, что игрушки передадут детям и объяснили, почему так произошло.