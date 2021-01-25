На 25 января в Татарстане зарегистрировано 87 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает опрештаб региона. Их них 32 человека отвезли в больницу, остальные лечатся дома.

Так, среди заболевших двое детей до 18 лет, девять человек в возрасте от 18 до 30 лет, 23 человека в возрасте от 30 до 50 лет, 16 человек в возрасте от 50 до 60 лет, 17 человек в возрасте от 60 до 70 лет, 15 человек в возрасте от 70 до 80 лет, пять человек старше 80 лет.

В Казани выявлено 45 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 15 538 случаев заболевания, 11 950 человек выздоровело, за минувшие сутки 95 человек.

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