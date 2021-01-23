В Казани жители заметили на улицах ряды полицейских и стоящие вдоль дорог автозаки и иную технику силовых структур. Сообщения об этом появились в социальных сетях.

Известно, что правоохранители концентрируются в районе пешеходной улицы Баумана, а также на расположенной рядом Профсоюзной.

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