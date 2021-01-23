В Казани перекрыли станцию метро "Площадь Габдуллы Тукая". Официальная причина - "технические неполадки", однако, вероятно, сделано это было в связи с приближением митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального. На самих станциях метро объявляют, что поезда не будут останавливаться на "Площади Тукая" и "Кремлевская". Отметим, что это ближайшие станции к месту аннонсированного митинга.

Корреспондент ProKazan.ru также передает с места событий, что полиция начала подходить к участникам шествия и переписывать данные паспорта. О задержаниях пока не сообщается.

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