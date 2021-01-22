Не так давно мы писали о том, что 18 января в Зеленодольске пропала 13-летняя девочка. На странице поискового центра сообщили, что ее нашли 21 января.

В соцсетях пишут, что с девочкой все хорошо, ее нашли недалеко от Зеленодольска - в Волжске, у ее знакомого.

Напомним, в Татарстане два года ищут мужчину, который пропал в деревне Конь. Приметы и куда звонить, если видели мужчину.

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- В Татарстане потеплеет до +3 градусов и пройдет дождь. Погода опять готовит сюрпризы. Прогноз на ближайшие дни.