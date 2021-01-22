В Казани женщина хотела ограбить магазин косметики, а попалась с наркотиками. О происшествии рассказали в пресс-службе Росгвардии Татарстана.

По информации ведомства, накануне около 21 часа росгвардейцы получили сигнал о срабатывании сигнализации в торговом центре в районе проспекта Победы. Прибывшим на место правоохранителям сотрудники магазина указали на женщину, которая украла с полок парфюм на сумму в 12 тысяч рублей. Ее заметили по камерам и вызвали росгвардейцев. При досмотре у посетительницы нашли пачку сигарет, в которой лежал свернутый в трубку пакет с порошком. Экспертиза установила, что это был синтетический наркотик.

Женщину 1983 года рождения передали полицейским, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям "Кража" и "Незаконное хранение наркотических средств".

Читайте также:

В Татарстане ухудшилась криминогенная обстановка - об этом заявил прокурор республики