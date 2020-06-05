ProKazan.ru открывает рубрику "Письмо в редакцию". К нам часто обращаются жители Казани и Татарстана, желая высказаться, и мы хотим предоставить такую возможность. Сегодня в рубрике - о девушке, которая из-за действий мошенников лишилась полугодовых сбережений. Ее обманули довольно изощренно, и она опасается, что полиция просто не найдет преступников.

Нашу героиню зовут Евгения, и, по сути, она добровольно отдала деньги злоумышленникам. Они выстроили схему, поверить в которую мог любой. Все началось традиционно - со звонка из Сбербанка, рассказывает Евгения. Ей сообщили, что со счета кто-то пытается совершить перевод. Женщина, на чье имя был перевод, нашей героине была незнакома, а операцию владелица счета не совершала, о чем она и сообщила сотруднику банка.

"Тогда мне объяснили, что действуют мошенники. Далее меня спросили, сообщала ли я кому-либо свои данные карты или паспортные данные, давала ли сотрудникам сбербанка свой паспорт, уходил ли сотрудник данного банка с моим паспортом куда-либо. Я ответила, что декабре 2019 году сотрудник банка действительно отходил с моим паспортом, когда я была в отделении сбербанка. Мне пояснили, что в таком случае будет заведено уголовное дело и данное отделение банка подлежит проверке, узнали расположение данного банка и день посещения отделения. Сказали, что с данного момента разговор записывается и будет передан в правоохранительные органы. Попросили не отключаться, так как пока я разговариваю с сотрудниками банка, транзакции по моему счету невозможны, в случае же отключения мошенники смогут продолжить попытки операций", - рассказала девушка.

После ее переключили на сотрудника службы безопасности финансовой организации, который убедил, что счет нужно блокировать, а все деньги срочно снимать. Для этого Евгении предложили пройти к определенному банкомату. После некоторых выяснений оказалось, что снять наличность можно в любом банкомате, но необходимо сообщить его номер, а также номер карты, так как данные следует направить в финансовый отдел: счет уже заблокирован и операции по нему невозможны.

"Когда я подошла к указанному банкомату, разговор прервался и мне был осуществлен так называемый «автоперезвон» с номера +74950694732. Я проверила идентификационный номер банкомата, он сошелся с названным ранее. С данного банкомата я сняла 98 000р. Я уже собиралась идти домой, но специалист сказал, что его действия регламентированы статьей уголовного кодекса (я успела загуглить данную статью, она действительно была связана с банковскими операциями), и если я сейчас уйду домой, то будет вызван наряд и меня обвинят в противодействии следствию. Меня убедили в необходимости перевести денежные средства на сберегательную ячейку компании Теле2, так как они якобы сотрудничают со сбербанком и предоставляют сберегательные ячейки на время блокировки лицевых счетов. Я решила проверить, нажала в банкомате «мобильная связь», затем «теле2», затем ввела продиктованный мне номер: 9006388423 Высветилось, что получатель «Волго-вятский филиал ПАО Сбербанк». Меня это успокоило, я сделала на данный номер 6 переводов в размере 15 000р и 1 перевод в размере 8000р. Необходимость переводов именно в таком размере мне объяснили тем, что служба безопасности банка отслеживает поступление денежных средств и в случае ошибки ввода я хотя бы не потеряю все денежные средства", - восстанавливает Евгения хронологию событий.

Мошенники оказались подкованными: они попросили сохранить все чеки (фотографии имеются в распоряжении редакции), проконсультировали, как избежать мошенничества в дальнейшем и сказали обратиться в полицию, а также забрать перевыпущенную дебетовую карту. После всего произошедшего Евгения позвонила своему молодому человеку, который был уверен, что ее обманули мошенники.

"Он сказал мне, что я подверглась мошенничеству и нужно срочно позвонить по номеру 900 Когда я позвонила по номеру 900, консультант сообщил мне, что сотрудники службы безопасности Сбербанка никогда не звонят клиентам и что со мной разговаривали мошенники. Мы сразу поехали в ближайшее отделение полиции №17 «Ямашевский», расположенное по адресу: проспект Хусаина Ямашева, 63А. Молодой человек сказал мне, что также сталкивался с подобным родом мошенничества и имеет представление о том, как работает данная схема, объяснил мне почему мошенники используют именно теле2. После того, как сотрудник полиции зафиксировал произошедшее, я сказала, что имею представление о схеме, по которой действовали мошенники, попросила меня выслушать, на что мне ответили «У нас свои специалисты есть, они разберутся». На следующий день я принесла выписку с лицевого счета, как меня и просили. Сотрудник попросил показать нужную операцию на данной выписке. Когда он узнал, что это была операция по снятию денежных средств, он махнул на меня рукой и сказал, что по статистике такие дела очень редко раскрываются", - сетует наша героиня.

Следующим ведомством, куда обратилась девушка, стала прокуратура Ново-Савиновского района Казани, но там не нашлось бумаги для написания заявления. Поэтому заявление пришлось отправить в письменном виде.

"Прежде чем написать его, я позвонила сотруднику безопасности Российской Ассоциации Криптовалюты и Блокчейна, рассказала о случившейся ситуации и спросила, что они знают о подобных мошеннических схемах. Сотрудник подтвердил мои опасения. Я спросила, сотрудничают ли они со следствием, они сказали, что всегда готовы проконсультировать и объяснить как можно вычислить мошенников, но обычно полиция отказывается расследовать подобные дела и они даже не обращаются в данную ассоциацию за помощью. Прокуратура моя последняя надежда, поэтому я пишу данное обращение.

Выслушайте меня, пожалуйста:

Дело в том, что мошенники сейчас зачастую используют треугольные схемы с задействованием площадок по купле-продаже криптовалюты. Мошенники через приложение купли-продажи криптовалюты присылают определенному продавцу запрос на покупку биткоина в размере 98 000р (в моем случае), после чего он предоставляет им свой номер телефона Теле2 для перевода средств. Люди, занимающиеся купле-продажей

криптовалюты, зачастую используют именно этого оператора связи, так как с Теле2 можно быстро делать переводы до 15 000р на свой QIWI-кошелек. Мошенники обманным путем заставляют жертву перевести на данный номер Теле2 денежные средства, причем просят вносить платежи именно по 15 000р. Владелец данного номера и QIWI-кошелька может не знать о том, что он участвует в мошеннической схеме. Когда продавец видит, что ему на счет поступили нужные средства, он отдает биткоин мошенникам. В результате мошенники получили криптовалюту ценностью 98 000р, а непосредственно деньги получил продавец криптовалюты. Сотрудники службы безопасности QIWI и площадок по купле-продаже криптовалюты всегда охотно сотрудничают с правоохранительными органами и готовы предоставить данные этих людей, так как они заинтересованы в защите своей платформы от мошенников. А сотрудники службы безопасности Российской Ассоциации Криптовалюты и Блокчейна готовы подробно разъяснить сотрудникам полиции схему, по которой действовали мошенники".

Евгения просит надзорное ведомство связаться с указанной Ассоциацией, Теле2 и QIWI, а также проконтролировать правомерность действий сотрудников полиции.

Редакция ProKazan.ru напоминает: каждую неделю из-за мошенников татарстанцы лишаются до 50 миллионов рублей. Будьте бдительны!

Если вы тоже хотите поделиться историей, пишите на нашу почту news@prokazan.ru