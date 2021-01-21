21 января в Сабинском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Как стало известно корреспонденту Prokazan.ru от собственного источника, столкнулись две машины – «ВАЗ 2114» и иномарка «Киа». От удара переднюю часть отечественной легковушки сильно смяло.

По неподтвержденной информации, в машине была семья с ребенком и еще одним пассажиром – погибли водитель и маленький мальчик. Остальных отвезли в больницу в тяжелом состоянии.

На данный момент на месте происшествия работают оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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