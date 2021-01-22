В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам. Их, а также инструкцию к действиям опубликовали в социальных сетях.

По информации Следственного комитета республики, у призывов была конкретная дата - 23 января, суббота. Кто именно опубликовал текст, неизвестно, сейчас правоохранители разыскивают его автора. Согласно Уголовному кодексу РФ, призывы к массовым беспорядкам караются ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, что в выходные в Казани Штаб Навального планирует провести митинг в поддержку лидера. В МВД Татарстана уже предупредили Штаб о незаконности такого мероприятия.

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